​Президент «Наполи» оценил проект Суперлиги

Аурелио де Лаурентис, президент «Наполи», высказался о проекте Суперлиги. Ранее в прессе появлялась информация о том, что неаполитанский клуб готов рассмотреть предложение об участии в этом турнире.

«Мы некоторое время назад разговаривали с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Я объяснил ему, что идея Суперлиги ошибочна. Я сказал, что он должен подумать о чемпионате, параллельном национальным чемпионатам, уважая при этом болельщиков», - слова де Лаурентиса с пресс-конференции приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что именно Флорентино Перес активно продвигает проект Суперлиги.