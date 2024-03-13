«Суперлиги» не будет – благодаря Дании

Проект Суперлиги, который так активно продвигает президент «Реала» Флорентино Перес, должен сменить название. Слово «Суперлига» не может использоваться – такое решение принял Европейский союз. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Дело в том, что «Суперлига» как торговый знак ранее была зарегистрирована в Европейском союзе высшим дивизионом Дании. Топ-лига в этой стране называется Суперлигой.

Стоит отметить, что проект Суперлиги Европы открыто поддерживают только два гранда – «Реал» и «Барселона». Изначально же основателями проекта были 12 европейских клубов.