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Суперлига Европы

«Суперлиги» не будет – благодаря Дании

13 Марта 2024 • 16:13 Комментировать (2)

Проект Суперлиги, который так активно продвигает президент «Реала» Флорентино Перес, должен сменить название. Слово «Суперлига» не может использоваться – такое решение принял Европейский союз. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Дело в том, что «Суперлига» как торговый знак ранее была зарегистрирована в Европейском союзе высшим дивизионом Дании. Топ-лига в этой стране называется Суперлигой.

Стоит отметить, что проект Суперлиги Европы открыто поддерживают только два гранда – «Реал» и «Барселона». Изначально же основателями проекта были 12 европейских клубов.

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Суперлига Европы
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
13 Марта 2024 в 17:08
ай.. перец-лига.. нормуль зайдет.. кхе-кхе..
Arjen10
13 Марта 2024 в 16:36
Можно просто назвать ЕвроЛигой (EuroLeague) как в баскетболе, делов то
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