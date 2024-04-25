В «Атлетико» высказали мнение о создании Суперлиги

«На заседаниях ECA мы часто обсуждаем этот вопрос, однако за пределами Испании Суперлига мертва. Для чего созданы ECA и УЕФА? Они помогают защищать соревновательную структуру. Если закрыть турниры для ряда команд, это разрушит мечты многих», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.