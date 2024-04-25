В «Атлетико» высказали мнение о создании Суперлиги

Мигель Анхель Хиль Марин, который является генеральным директором мадридского «Атлетико», поделился мнением о создании Суперлиги Европы.
«На заседаниях ECA мы часто обсуждаем этот вопрос, однако за пределами Испании Суперлига мертва. Для чего созданы ECA и УЕФА? Они помогают защищать соревновательную структуру. Если закрыть турниры для ряда команд, это разрушит мечты многих», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
В декабре прошлого года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Проект был легализован.
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