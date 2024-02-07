В конце прошлого года Европейский суд встал на сторону Суперлиги в споре с УЕФА. Суд постановил, что УЕФА не может быть монополистом при организации футбольных турниров в Европе. Это решение воодушевило создателей Суперлиги, правда, с тех пор серьёзных подвижек не произошло, ведь клубы не хотят выступать в этом турнире. Проект до сих пор поддерживают лишь «Реал» и «Барселона».

Как сообщает издание AS, в настоящий момент Суперлига готовит иск к УЕФА на невероятную сумму – на 3,5 миллиарда евро. Суперлига считает, что своими действиями УЕФА задержал запуск проекта, что повлекло за собой финансовые потери и упущенный заработок. В Суперлиге хотят возмещения ущерба и оценивают его в 3,5 миллиарда.