Президент УЕФА рассказал, как ему угрожали из-за Суперлиги

Глава УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, поступали ли ему угрозы на фоне желания некоторых клубов запустить Суперлигу.

«Да, были прямые и косвенные угрозы, но ещё и предложение. Угрозы были такого плана: «Мы сильные и влиятельные, мы подадим на вас в суд, на вас заведут уголовное дело, вы не знаете, с кем имеете дело». И подобное.

И было предложение перейти на другую сторону. Всё это слышала моя жена, которая ехала со мной в машине, когда мне звонили», - сказал Чеферин в интервью infoLibre.

Изначально проект Суперлиги пытались запустить 12 европейских грандов. Сейчас турнир открыто поддерживают только «Реал» и «Барселона».

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