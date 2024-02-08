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Все страны Евросоюза, кроме Испании, выступили против Суперлиги

08 Февраля 2024 • 17:02 Комментировать

8 февраля Франция инициировала документ, который подписали все государства, входящие в Евросоюз. Против запрета Суперлиги оказалась только Испания.

Правительство президента Франции Эммануэля Макрона следующим шагом будет пытаться укреплять законопроект, созданный большинством. По информации Politico, именно Франция всеми силами пытается помешать возродить Суперлигу. Компания A22 Sports Management, которая занимается продвижением Суперлиги, пытается возродить проект, приостановивший 2021 году из-за большинства несогласных европейских команд.

ЕС с анонса Суперлиги никогда не поддерживал новый турнир. Спровоцированный Францией комитет призывает остальных чиновников «поразмыслить над соответствующими способами реализации Резолюции Совета 2021 года, касающейся обеспечения открытости соревнований, спортивных заслуг, солидарности и ценностей в спорт».

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