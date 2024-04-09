Чеферин «уколол» президента «Реала», говоря о Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос, продолжаются ли попытки создания Суперлиги.
«Де-факто она остановлена. Никто не хочет этого соревнования. Футбол настолько силён, потому что люди его любят. Каждый мечтает сыграть в самых важных турнирах. Посмотрите, что с баскетболом сделала Евролига», - сказал Чеферин.
Дальше Чеферин явно уколол президента «Реала» Флорентино Переса, лоббирующего запуск Суперлиги.
«Отдельные личности, движимые собственным эго, не понимают, что даже их большие клубы не были бы такими большими без развития футбола в маленьких странах. Для меня идея Суперлиги мертва и бессмысленна», - цитирует Чеферина infoLibre.
Напомним, что проект Суперлиги активно поддерживают «Реал» и «Барселона».
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