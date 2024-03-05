​Большинство фанатов поддерживают создание Суперлиги – создатели проекта устроили опрос

Компания A22 Sports, которая является организатором Суперлиги, устроила опрос. Согласно результатам, 72% европейских футбольных фанатов поддерживают создание Суперлиги. Об этом рассказывает Mundo Deportivo.

Сложно сказать, насколько объективными являются результаты. Когда весной 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, фанаты многих клубов-участников активно протестовали. В итоге 9 из 12 клубов уже через считанные часы объявили о выходе из проекта.

В настоящий момент Суперлигу открыто поддерживают только два клуба из Испании – «Реал» и «Барселона».