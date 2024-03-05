Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Европы

​Большинство фанатов поддерживают создание Суперлиги – создатели проекта устроили опрос

05 Марта 2024 • 15:21 Комментировать

Компания A22 Sports, которая является организатором Суперлиги, устроила опрос. Согласно результатам, 72% европейских футбольных фанатов поддерживают создание Суперлиги. Об этом рассказывает Mundo Deportivo.

Сложно сказать, насколько объективными являются результаты. Когда весной 2021 года было объявлено о создании Суперлиги, фанаты многих клубов-участников активно протестовали. В итоге 9 из 12 клубов уже через считанные часы объявили о выходе из проекта.

В настоящий момент Суперлигу открыто поддерживают только два клуба из Испании – «Реал» и «Барселона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Суперлига Европы
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
15:21 · Суперлига Европы
​Большинство фанатов поддерживают создание Суперлиги – создатели проекта устроили опрос
28 Февраля
10:49 · Италия. Серия А
В «Милане» обозначили позицию по Суперлиге
27 Февраля
15:33 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» аль-Хелаифи планировал создание аналога Суперлиги слухи
24 Февраля
14:58 · Испания. Ла Лига
​Президент Ла Лиги – о Суперлиге: «Проблема не в «Реале», а в Пересе»
10 Февраля
16:57 · Германия. Бундеслига
​Дризен – о Суперлиге: «Не хочу, чтобы «Бавария» путешествовала по всему миру, как бродячий цирк»
08 Февраля
17:02 · Италия. Серия А
Все страны Евросоюза, кроме Испании, выступили против Суперлиги
13:23 · Суперлига Европы
Только одна страна ЕС поддерживает запуск Суперлиги
07 Февраля
20:48 · Суперлига Европы
​Суперлига готовит иск к УЕФА на невероятную сумму
15:46 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» оценил проект Суперлиги
02 Февраля
21:04 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейеноорд» сделал заявление по поводу Суперлиги
20:15 · Испания. Ла Лига
​«Аякс» удивлён «диким заявлением» президента «Барселоны» 1
20:01 · Италия. Серия А
​«Рома» сделала заявление по Суперлиге официально
14:08 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» назвал 12 клубов, вступивших в Суперлигу 3
02 Января
13:07 · Суперлига Европы
Спаллетти высказал мнение о Суперлиге
29 Декабря
19:41 · Суперлига Европы
Деменко: «УЕФА ничего не может сделать с Суперлигой»
Все новости
Рекомендуем