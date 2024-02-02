​«Фейеноорд» сделал заявление по поводу Суперлиги

В прессе появилась информация о том, что «Фейеноорд» согласен участвовать в проекте Суперлиги. Клуб из Роттердама сделал заявление по этому поводу.

«Фейеноорд» очень удивлён сообщениями в международных СМИ о том, что клуб согласился участвовать в так называемой Суперлиге. Это полная чуть», - говорится в сообщении пресс-службы «Фейеноорда».

На текущий момент «Фейеноорд» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 4 февраля, против АЗ на выезде.

Отметим, что в феврале «Фейеноорд» сойдётся с «Ромой» в плей-офф Лиги Европы.