Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Фейеноорд» сделал заявление по поводу Суперлиги

02 Февраля 2024 • 21:04 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Фейеноорд» согласен участвовать в проекте Суперлиги. Клуб из Роттердама сделал заявление по этому поводу.

«Фейеноорд» очень удивлён сообщениями в международных СМИ о том, что клуб согласился участвовать в так называемой Суперлиге. Это полная чуть», - говорится в сообщении пресс-службы «Фейеноорда».

На текущий момент «Фейеноорд» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 4 февраля, против АЗ на выезде.

Отметим, что в феврале «Фейеноорд» сойдётся с «Ромой» в плей-офф Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Суперлига Европы
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль» Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.02.24 в 22:00
Алмере Сити Алмере Сити
Эксельсиор Эксельсиор
1.99 3.55 3.50
Видео
03.02.24 в 18:30
Твенте Твенте
Валвейк Валвейк
1.33 5.20 7.60
Видео
03.02.24 в 20:45
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Херенвен Херенвен
2.39 3.50 2.75
Видео
03.02.24 в 22:00
Аякс Аякс
ПСВ ПСВ
3.20 3.55 2.09
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
21:04 · Нидерланды. Эредивизие
​«Фейеноорд» сделал заявление по поводу Суперлиги
01 Февраля
23:06 · Нидерланды. Эредивизие
«Твенте» нашёл замену Угальде в «Монако» официально
13:18 · Германия. Бундеслига
Агент Бергвейна прокомментировал интерес «Баварии»
31 Января
09:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на нападающего «Аякса»
30 Января
13:13 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Угальде стал вторым самым дорогим приобретением в истории «Спартака»
11:10 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ может отдать 10 миллионов евро за игрока «Барселоны»
29 Января
21:47 · Россия. Премьер-лига
Директор «Твенте» - о переходе Угальде в «Спартак»: «Вести бизнес с Россией не очень хорошо» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Твенте» объявил об уходе Угальде в «Спартак» официально
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» интересуется Акпомом из «Аякса» слухи
17:41 · Россия. Премьер-лига
Афеллай ответил критикам трансфера Угальде в «Спартак»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Советник правления «Твенте» — о возможном переходе Угальде в «Спартак»: «Нет никаких проблем со стороны правительства»
04:07 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг восполнил пробел в своей карьере в Эредивизии
28 Января
18:36 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» не смог открыть счёт в матче с «Твенте»
14:14 · Россия. Премьер-лига
В «Твенте» заявили, что пока переход Угальде в «Спартак» не согласован
12:07 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Угальде сообщили, что футболист прибыл в Москву
Все новости
Рекомендуем