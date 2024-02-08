Только одна страна ЕС поддерживает запуск Суперлиги

Страны, которые входят в Европейский союз, почти единогласно выступили против запуска нового футбольного турнира – Суперлиги. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно данным источника, соответствующее заявление было подписано всеми членами организации, кроме Испании. Напомним, что гранды Ла Лиги - мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» - поддерживают запуск нового проекта.

О запуске Суперлиги Европы было объявлено весной 2021 года. Эта новость вызвала волну возмущения в футбольном сообществе, из-за чего проект заморозили. 21 декабря Европейский суд признал незаконным действия ФИФА и УЕФА и легализовал новый турнир.