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Суперлига Европы

Только одна страна ЕС поддерживает запуск Суперлиги

08 Февраля 2024 • 13:23 Комментировать

Страны, которые входят в Европейский союз, почти единогласно выступили против запуска нового футбольного турнира – Суперлиги. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно данным источника, соответствующее заявление было подписано всеми членами организации, кроме Испании. Напомним, что гранды Ла Лиги - мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» - поддерживают запуск нового проекта.

О запуске Суперлиги Европы было объявлено весной 2021 года. Эта новость вызвала волну возмущения в футбольном сообществе, из-за чего проект заморозили. 21 декабря Европейский суд признал незаконным действия ФИФА и УЕФА и легализовал новый турнир.

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