В «Милане» обозначили позицию по Суперлиге

Джерри Кардинале, который является владельцем «Милана», высказался о Суперлиге Европы.

«Нужно действовать в рамках УЕФА и ЕСА, что наилучшим образом отвечает интересам футбола в Европе. Суперлига – это не тот турнир, который подходит нам, чемпионату Италии и всему европейскому футболу», - передает слова Кардинале портал Tribal Football.

После 26 туров чемпионата Италии миланский гранд набрал 53 балла. «Россонери» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 13 очков. В ближайшем матче «Милан» на выезде сыграет против римского «Лацио».