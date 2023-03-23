Песьяков: «Приятно, что в соперниках Иран»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков вызван на матчи российской сборной по футболу, которой предстоит сыграть с командами Ирана и Ирака. Песьяков поделился своими ожиданиями, он считает, что Иран - это весьма сильный соперник, который приучил к регулярным выступлениям на чемпионатах мира, где он вовсе не является «мальчиком для битья».

- Приятно, что в соперниках Иран. Все-таки сыграем с одним из участников чемпионата мира. Иран очень хорошо себя показывает не первый год, - цитирует слова Песьякова издание «Известия».

Матч между сборными России и Ирана состоится уже сегодня, 23 марта.