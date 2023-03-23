​Карпин выбрал капитана на матч с Ираном

В четверг вечером вся футбольная Россия будет следить за товарищеским матчем национальной сборной против Ирана. Буквально несколько минут назад был озвучен состав российской сборной на эту игру, который выбрал Валерий Карпин. Стоит отметить, что с капитанской повязкой сборную России на поле выведет полузащитник Далер Кузяев.

На клубном уровне Далер Кузяев представляет «Зенит». Действующий контракт игрока истекает в конце сезона, и он хотел бы найти хороший вариант в Европе.

Сборные Ирана и России начнут матч в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.