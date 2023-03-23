Мор: «Травма Джикии — неприятный сюрприз для всех»

Бывший защитник владивостокского «Луча» Эдуард Мор прокомментировал травму Георгия Джикии, из-за которой он не сможет принять участие в товарищеских матчах с национальными сборными Ирана и Ирака.

Специалист заявил, что главная команда России применяет такую схему игры, при которой на поле должны быть задействованы два центральных защитника. В настоящее время, по словам эксперта, на уровне национальной команды выступают только три человека: спартаковец Георгий Джикия, «армеец» Игорь Дивеев и ростовчанин Максим Осипенко.

«Если бы все трое были в строю, то потеря бы не сильно сказалась, но Дивеев тоже травмирован. Поэтому травма Джикии — неприятный сюрприз для всех», - цитирует Мора «Матч ТВ».

Бывший спортсмен добавил, что такая потеря непременно скажется на игре сборной страны.