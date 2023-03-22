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Балахнин: «На первом плане у сборной России должен быть результат, а не реабилитация за неудачи» эксклюзив

22 Марта 2023 • 11:15 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
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23.03 20:00

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу предстоящих товарищеских матчей сборной России с Ираном и Ираком.

- Главными событиями текущей недели должны стать товарищеские игры сборной России. Что ждете от ближайшего матча с Ираном?

- Сборная давно не играла, она все время меняется. Нет стабильности в составе. Хочется посмотреть, как команда будет выглядеть в этих условиях. Но многие не приехали: наши легионеры, например, плюс есть травмированные. Поэтому посмотрю, как выглядят ребята, которые приехали, как они будут взаимодействовать.

- Из-за травм в сборную не приехали Головин и Алексей Миранчук. Это большое разочарование для вас?

- Я бы хотел на них посмотреть, тем более, они давно не вызывались. Но разочарования нет. Я понимаю, что официальных матчей не будет, и идут пробы.

- Иран - самый сильный соперник сборной России после отстранения от международных соревнований. Можно ли сказать, что на первый план теперь выйдет результат?

- Результат всегда важен на уровне сборной. Это же престиж. Команда представляет страну, что всегда важно. Удивляет, когда говорят, что в таких матчах важна игра или что-то другое, а не результат.

- Нет ли внутреннего ощущения, что в предстоящих матчах сборной нужно реабилитироваться за последние неубедительные игры?

- Это лишний пример того, насколько результаты, пусть и товарищеских матчей, влияют на настроение всей страны. Реабилитация не стоит на первом плане. Важнее просто добиться победы.

- Валерий Карпин вчера заявил, что «Спартак» является базовым клубом сборной на данный момент. Как к этому относитесь?

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- Это спорный вопрос. Сегодня «Спартак» является базовым клубом, но ничего стабильного нет. Состав сборной всегда меняется. Идут поиски. Сейчас Карпин видит, что «Спартак» выглядит хорошо, вот и вызвал много футболистов из этой команды. Но я бы не сказал, что состояние хорошее. Команда выиграла только один из трех последних матчей. Шума много, а результаты не очень.

- Но Абаскаль ставит в состав по десять россиян. Может поэтому Карпин и вызвал столько спартаковцев?

- В любом случае, надо пробовать, искать. Там действительно хорошие ребята, но все равно нет стабильности, чтобы они всегда играли хорошо. А пробовать надо.

- А как вы отнеслись к словам Карпина, что он не будет вызывать в сборную на товарищеские матчи игроков старше 30 лет?

- Он говорил о том, что есть сейчас. Это оправданный шаг. Некоторые отказались, потому что сейчас нет большого смысла приезжать. У кого-то проблемы со здоровьем. Карпин ищет футболистов. Зачем приглашать тех, кого знаешь, как облупленного. Он же сказал, что когда начнутся официальные матчи, шанс получить вызов появится у каждого футболиста.

- Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов заявил, что в матчах с Ираном сыграют Сафонов и Селихов. Кто из них сейчас стабильнее?

- Сложно оценить вратарей. Можно посмотреть, сколько они пропустили. По Селихову я не могу сказать, что он очень стабилен. Песьяков тоже ошибается. У него есть неудачные матчи, хотя он стоит неплохо. Помазуна все считают открытием, но он и был хорошим вратарем, просто «Урал» сейчас здорово играет, особенно в обороне. Поэтому после трех туров говорить о стабильности не приходится. Большую роль играют поля, что затрудняет завершающую стадию атаки. Голкиперам полегче сейчас.

- С Ираком в Питере нам будет легче?

- Думаю, да. Это игра домашняя, плюс команда послабее, чем Иран. Иран хорошо себя проявил на последнем чемпионате мира. Другое дело, что он не будет сейчас в оптимальном состоянии.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин
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