Пименов: «Сборная Ирана показала свой уровень на ЧМ-2022»

Известный российский футболист Руслан Пименов прокомментировал приближающийся матч сборных Ирана и России.

Специалист заявил, что российскому коллективу будет очень непросто играть с таким сильным соперником, как национальная команда Ирана.

«Она показала свой уровень на ЧМ-2022 в Катаре, имея в составе игроков европейского уровня. Сейчас самое время наигрывать молодых игроков для будущего», - приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Иранский и российский коллективы сойдутся на футбольном поле в Тегеране уже через полчаса. За прямой трансляцией матча вы сможете следить на нашем сайте.