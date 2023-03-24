Чистяков: «Меня не тревожит невызов в сборную России»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на мартовский сбор.

По словам 29-летнего футболиста, в настоящий момент он обеспокоен лишь своим игровым временем в «Зените», поэтому невызов в национальную команду его не расстроил.

«Хочу вернуться в основной состав клуба. О сборной, конечно, я тоже думаю. Мне хочется выступать в её составе», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Напомним, вчера, 23 марта, сборная России сыграла вничью с командой Ирана 1:1. Свой следующий матч россияне проведут в воскресенье, 26 марта, против Ирака. Эта игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.