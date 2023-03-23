Известный иранский журналист Мохамед Хайрани в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирана.

- Амир Галенои, новый тренер сборной Ирана вызвал на матч сильнейших игроков. Жаль не приедет Сердар Азмун. Это очень важно, потому что главный тренер хочет начать с победы. Время экспериментов будет позже, а сейчас «Тим Мелли» или «Принцы Персии», так называют нашу команду в Иране, должны выигрывать. Настрой на матч со сборной России очень серьёзный. Я вижу, что у сборной России много молодых игроков, которые мне неизвестны. Думаю, что у сборной Ирана хорошие шансы на победу. Но, если честно, этот матч важен для главного тренера, футболистов и федерации футбола, но не очень важен для болельщиков. Сейчас иранский новый год, у людей каникулы и они заняты другими делами. Часть людей в Иране сейчас вообще не поддерживают сборную. В общем, ажиотажа в Иране этот матч не вызывает.

- Вы знаете кого-то из игроков сборной России?

- Тех российских игроков, кого я знаю, в сборной сейчас нет. Из этого состава я хорошо знаю Далера Кузяева и Вячеслава Караваева.

- А кого вы бы выделили в сборной Ирана?

- Конечно, Тареми и Голизаде. Это наши главные звёзды. Я бы выделил ещё Алиреза Бейранванда. Это наш вратарь и настоящий любимец Ирана. Его особенно полюбили после того, как он взял пенальти от Криштиану Роналду и все переживали за него на чемпионате мира в Катаре, когда он получил ужасную травму.

Напомним, матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.