Федуну не понравился матч с Ираном

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун дал свою оценку прошедшему товарищескому матчу между сборными России и Ирана, ему не понравился итоговый результат - команды обменялись голами и разошлись миром. По мнению Федуна, Иран пощадил нашу национальную команду.

- Мне не очень понравилась игра. Ну а кому понравилась? Счет мог быть разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира, мы выглядели, мягко говоря, очень бледно, - цитирует Федуна издание «Спорт-Экспресс».

В следующем своем товарищеском матче российская команда сразится со сборной Ирака.