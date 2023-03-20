Допинг-офицеры навестили Баринова и Соболева в четыре часа утра

Допинг-офицеры в преддверии выездного матча сборной России против Ирана посетили двух игроков сборной России Дмитрия Баринова и Александра Соболева в неприличное для подобных процедур время – четыре часа утра. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Меня раньше семи не будили, если это действительно так, то соболезную», — отметил голкипер сборной России Матвей Сафонов

Напомним, что на данный момент игроки сборной России готовятся к контрольному выездному матчу против сборной Ирана. Он состоится в Тегеране 23 марта. Подготовку подопечные Валерия Карпина проходят на своей базе в подмосковном Новогорске.