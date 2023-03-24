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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кобелев: «Мне очень не понравилась игра с Ираном»

24 Марта 2023 • 17:37 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался о ничейном матче сборных Ирана и России.

«Мне очень не понравилась игра с Ираном. Я вообще не понимаю принцип формирования сборной на сегодняшний день. Мне не нравится, как выглядит команда», — заявил специалист в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, сборная должна существовать в любом случае, поскольку практика позволит показать уровень национальной команды. Кобелев также отметил, что ему не понятна философия сборной, на которую ему тяжело смотреть.

Напомним, что вчера подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со счётом 1:1 в Тегеране. Последние три встречи российской сборной завершились ничейным результатом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Кобелев
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