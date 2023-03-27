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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кирьяков: «Карпин просматривал разные варианты»

27 Марта 2023 • 12:16 Комментировать
Иран
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал игру национальной сборной России в матчах с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«Карпин просматривал разные варианты, делал много замен. Это рутинная работа на будущее, в котором, хочется верить, мы вернёмся в международный футбол», - приводит слова Кирьякова «Плеймейкер».

Национальная сборная России вчера, 26 марта, на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге сумела обыграть соперников из национальной сборной Ирака со счётом 2:0.

Ранее, 23 марта, российский коллектив на выезде сыграл вничью с участником чемпионата мира 2022 года, сборной Ирана, со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Кирьяков
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