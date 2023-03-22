Александр Мостовой отреагировал на слова Карпина

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о недавних словах тренера сборной России Валерия Карпина.

«У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают — ну, и пускай, какая разница. Карпин же не один такой, ещё есть много таких, которые пытаются меня задеть», — заявил экс-полузащитник «Сельты» и «Страсбурга» в интервью изданию «РБ Спорт». Мостовой рассказал, что не воспринимает такие слова всерьёз, также отметив, что нужно быть проще, с улыбкой на лице.

Напомним, что Мостовой и Карпин вместе выступали в футболках «Сельты», «Спартака» и российской национальной команды, проведя суммарно 258 матчей во всех командах.