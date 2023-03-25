Комличенко: «В бытовом плане Тегеран мне не понравился, всё на очень низком уровне»

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением о Тегеране, где 23 марта сборная России проводила товарищеский матч против команды Ирана. Напомним, встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

Российский футболист пожаловался на не самые лучшие условия проживания в столице Ирана, сравнив их с условиями, которые были у российской команды в Ташкенте. Особенно Комличенко отметил непростую ситуацию с интернетом, который, по словам форварда, было непросто поймать.

«Там (в Ташкенте) был повыше уровень комфорта. А здесь, в Тегеране, как-то в отеле проблемы были в целом. И с питанием в частности. Передвижение не прямо на высоком уровне. Не говоря уже об интернете», — приводят слова Комличенко «Известия».

Свой следующий матч сборная России проведёт завтра, 26 марта, против Ирака в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.