Чепчугов: «Сафонов сыграл в силу своих возможностей против Ирана»

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об игре Матвея Сафонова в товарищеской встрече против сборной Ирана.

«Матвей сыграл в силу своих возможностей в этом матче. Особенно мне нравится его новый имидж. Надеюсь, ему удобно прикрывать каркас ворот с такой прической», — заявил Чепчугов в интервью изданию «РБ Спорт». Эксперт считает, что капитан «Краснодара» растёт с каждой игрой, отметив, что у Сафонова ещё всё впереди в профессиональной карьере.

Напомним, что сборная России провела первый матч в 2023 году в Тегеране, сыграв вничью с участником последних трёх чемпионатов мира. Для Сафонова игра против Ирана стала девятой в футболке российской национальной команды.