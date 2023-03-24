Известный иранский журналист Мохамед Хайрани в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничью сборных России и Ирана.

— В принципе, уровень игры был приемлемым. Обе команды показали, что у них есть новые футболисты, особенно это касается, конечно, сборной России. Жаль, что мы не увидели голов не с пенальти. Как я говорил раньше, странно было ждать от этого матча какого-то концерта.

— Кого вы бы выделили в составе сборной России?

— Мне понравилась атакующая линия сборной России. Их передвижения, взаимодействия. Могу выделить Миранчука, забившего гол, а также Комличенко, Захаряна и Зиньковского, который заработал пенальти.

— Вы можете представить, что игроки сборной Ирана могут оказаться в чемпионате России?

— Да, почему бы и нет? Кроме Тареми, который привлек внимание клубов из Серии А и АПЛ. У нас есть таланты большие, вроде Голизаде и Мохеби. Может быть кто-то еще из игроков сборной Ирана обратит на себя внимание в России. Наши футболисты ведь уже играли в вашей стране.

Напомним, что накануне, 23 марта, сборные России и Ирана сыграли вничью со счётом 1:1 в первом матче подопечных Валерия Карпина в 2023 году.