Первый тренер Дзюбы: «Артём заслужил вызов в сборную, но мы все понимали, что Карпин его не позовёт»

Первый тренер форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы Василий Шупляков считает, что 34-летний футболист заслужил вызов в национальную сборную России на товарищеские матчи против Ирана и Ирака.

«По результатам на поле Артём заслужил вызов в сборную. Он должен был играть сегодня в старте против Ирана, если отталкиваться от спортивного принципа. Но мы все изначально понимали, что Карпин его не позовёт. Так что, тут нечего обсуждать. Пусть молодые себя показывают», — приводит слова Шуплякова «РБ Спорт».

Коллектив Валерия Карпина проведёт свой поединок против команды Ирана уже сегодня, 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на сайте LiveResult.ru.