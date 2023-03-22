Агент Азмуна: «Похоже, Сердар всё же не приедет в сборную»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, сообщил, что его клиент вряд ли приедет в сборную Ирана на товарищескую игру против России.

«Похоже, Сердар всё же не приедет в сборную», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, в период с 2019 по 2022 год Азмун выступал в России, где представлял «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В нынешнем сезоне иранский форвард провёл за «Байер» 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Матч Иран — Россия состоится завтра, 23 марта. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В воскресенье, 26 марта, команда Валерия Карпина встретится с Ираком.