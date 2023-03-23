Григорян: «Наслышан, что Галенои очень хороший мотиватор»

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о главном тренере национальной сборной Ирана Амире Галенои.

«Наслышан, что он очень хороший мотиватор. Есть информация, что он больше нацелен на атакующий футбол. Схему в три защитника он применяет редко, о нём говорят как о тренере, который проповедует комбинационный атакующий футбол», - приводит слова 56-летнего специалиста «Матч ТВ».

Иранскому коллективу уже сегодня на своём поле предстоит сразиться с футболистами национальной российской сборной. Матч состоится в столице Ирана, Тегеране. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 20:00 по московскому времени.