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Григорян: «Наслышан, что Галенои очень хороший мотиватор»

23 Марта 2023 • 00:57 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
1 2.25 X 3.30 2 3.55
Через 18 ч. 1 мин.

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о главном тренере национальной сборной Ирана Амире Галенои.

«Наслышан, что он очень хороший мотиватор. Есть информация, что он больше нацелен на атакующий футбол. Схему в три защитника он применяет редко, о нём говорят как о тренере, который проповедует комбинационный атакующий футбол», - приводит слова 56-летнего специалиста «Матч ТВ».

Иранскому коллективу уже сегодня на своём поле предстоит сразиться с футболистами национальной российской сборной. Матч состоится в столице Ирана, Тегеране. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Александр Григорян Амир Галенои
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