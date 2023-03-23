Сборная Ирана отыгралась на старте второго тайма, и также с пенальти

Стартовал второй тайм в товарищеском матче между сборными Ирана и России. Хозяева поля уступили в стартовой 45-минутке, пропустив с пенальти после удара Антона Миранчука. Таким же образом иранцы и отыгрались. Руслан Литвинов ошибся, наступив на ногу противника в штрафной. Мехди Тареми подошел к мячу и пробил по центру ворот, в то же время Матвей Сафонов улетел к штанге. Счет стал 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

Напомним, что в понедельник команда Валерия Карпина сыграет против сборной Ирака.