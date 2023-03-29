Карпин: «После матча с Ираном все подтвердили, что интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеских встречах национальной команды, которые состоялись в марте. Напомним, российская сборная сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Специалист отметил, что хоть цифры на табло в прошедших встречах могли быть и получше, сбор получился очень полезным и информативным. По словам Карпина, тренерский штаб национальной команды получил много данных о текущем состоянии футболистов — физическом и психологическом. Также тренер отметил тот факт, что сборной удалось сыграть с такой серьёзной командой, как Иран.

«Ещё до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт, что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая — сто процентов. И после финального свистка абсолютно все подтвердили: «Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в прошлом году сборная России успела провести три товарищеских матча, в которых обыграла Кыргызстан (2:1), а также сыграла вничью с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).