Сёмин: «Матчи с Ираном и Ираком - возможность напомнить о себе футбольному миру»

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал приближающиеся противостояния национальной сборной России.

«Сейчас у нашей национальной команды мало международных матчей, поэтому любая игра очень важна. Для сборной России матчи с Ираном и Ираком - возможность напомнить о себе футбольному миру», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Эксперт абсолютно уверен в том, что каждый игрок, вызванный в национальную российскую команду, будет отдавать всего себя без остатка для того, чтобы коллектив добился победного результата на футбольном поле.

Сборная России сыграет со сборной Ирана сегодня в 20:00 и со сборной Ирака в воскресенье в 18:00.