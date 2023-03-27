Шавло: «Тренерский штаб сборной России сейчас рассматривает тех игроков, которых вызывал как кандидатов»

Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло поделился своим мнением о двух проведённых национальной командой России товарищеских матчах – со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Специалист заявил, что первый тайм игры с иракскими спортсменами российские футболисты провели неуверенно, совершая ужасающие ошибки, а вот во втором тайме уровень демонстрируемого футбола оказался значительно выше.

«Тем не менее, моё мнение, общий вывод по этим двум товарищеским матчам: наверное, не стоит пороть горячку. Потому что тренерский штаб сейчас рассматривает тех игроков, которых вызывал как кандидатов», - приводит слова Шавло «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что основной состав российской сборной в данный момент только формируется, как следует наигрываться он будет уже в следующих противостояниях.