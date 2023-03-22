Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью«Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о травмах Георгия Джикии, Алексея Миранчука и Александра Головина перед товарищескими матчами национальной команды.

«Да ничего не происходит! Это нормально. Футбол – это самый травмоопасный вид спорта. Травмы всегда неизбежны. А если говорить для сборной, которая в принципе ничем не рискует и никому ничего не надо. Тем более, 40 человек в списке, так что найдут замену. Сейчас такое время, когда ничем не рискуешь. Главный тренер в сборной и в «Ростове», только у нас такое может быть», — сказал Мостовой.

23 марта сборная России сыграет товарищеский матч против Ирана в Тегеране. Начало матча – в 20:00 по мск.