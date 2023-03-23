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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Бышовец: «Сборной России предстоит достаточно сложная игра, Иран оставил о себе очень хорошее впечатление на чемпионате мира»

23 Марта 2023 • 18:38 Комментировать
Иран
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РОССИЯ
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Через 0 ч. 48 мин.

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящей игры между российской национальной командой и Ираном.

«Иран оставил о себе очень хорошее впечатление по качеству игры на чемпионате мира. Думаю, сборной России предстоит достаточно сложная игра, с учётом объективных причин, а именно — потерь ведущих исполнителей. Мы испытываем проблемы, связанные с лидерами. С другой стороны, это товарищеский матч. Не стал бы драматизировать», — считает специалист, слова которого передаёт «Матч ТВ».

Товарищеский поединок России и Ирана состоится сегодня, 23 марта. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени. Наблюдать за текстовой трансляцией матча можно на сайте LiveResult.ru.

Также напомним, что уже 26 марта коллектив Валерия Карпина сыграет против Ирака в Санкт‑Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
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