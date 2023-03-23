Пономарёв дал прогноз на матч Иран — Россия

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв попытался спрогнозировать исход товарищеского матча Иран — Россия.

Ветеран считает, что россиянам удастся одержать убедительную победу со счётом 2:0, отметив качественную игру команды Валерия Карпина в обороне. При этом Пономарёв раскритиковал нападение российской сборной.

«Что касается атаки, то да, здесь присутствуют колоссальные проблемы. Потому что нет яркого форварда, отсутствуют крайние нападающие, хотя краями сейчас мало кто играет», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

Матч между Россией и Ираном состоится сегодня, 23 марта, в Тегеране. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.