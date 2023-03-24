Самедов: «Зиньковский был лучшим на поле среди россиян в матче с Ираном»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился мнением об игре полузащитника национальной команды Антона Зиньковского в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Я бы выделил во вчерашней игре Зиньковского. Мне показалось, что он был лучшим на поле среди россиян. Хотел обострить, брал на себя, заработал пенальти», — приводит слова Самедова ТАСС.

Также эксперт считает, что в прошедшей встрече Иран выглядел предпочтительнее россиян, отметив при этом, что у сборной России на поле вышел экспериментальный состав, поэтому сейчас сложно делать какие-либо выводы об игре национальной команды.

Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт в воскресенье, 26 марта, против Ирака. Игра состоится в Санкт-Петербурге.