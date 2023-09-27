Балахнин — о решении УЕФА допустить юношескую сборную России до международных турниров: «Нельзя сказать, что это идеальный вариант»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на решение УЕФА допустить сборную России U17 до международных турниров.

Специалист порадовался случившемуся, отметив при этом, что это лишь половинчатое решение, так как взрослые российские команды смогут вернуться в Европу нескоро.

«Это можно назвать положительным шагом и хорошо, что наши молодые ребята будут играть с сильнейшими странами Европы и от этого будут прибавлять. Всё равно сказать, что это идеальный вариант нельзя. Основные наши взрослые команды скоро там не появятся, это утвердительно было сказано», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, весной 2022 год российские команды были отстранены от всех международных турниров, поэтому сейчас первая сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.