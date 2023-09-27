Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин — о решении УЕФА допустить юношескую сборную России до международных турниров: «Нельзя сказать, что это идеальный вариант»

27 Сентября 2023 • 15:51 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на решение УЕФА допустить сборную России U17 до международных турниров.

Специалист порадовался случившемуся, отметив при этом, что это лишь половинчатое решение, так как взрослые российские команды смогут вернуться в Европу нескоро.

«Это можно назвать положительным шагом и хорошо, что наши молодые ребята будут играть с сильнейшими странами Европы и от этого будут прибавлять. Всё равно сказать, что это идеальный вариант нельзя. Основные наши взрослые команды скоро там не появятся, это утвердительно было сказано», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, весной 2022 год российские команды были отстранены от всех международных турниров, поэтому сейчас первая сборная России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин УЕФА Юношеская Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
16:50 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский признался, что в «Спартаке» есть недовольные игроки, которые не попадают в состав
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА – известна дата и время
16:40 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Состав узнаём за полтора часа до матча
16:39 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Спартак» нуждается в Промесе
16:30 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартак» провёл качественную игру с «Динамо»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Всегда переживаю за «Крылья Советов»
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Швеция бойкотирует матчи против юношеских команд России
16:20 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков: Такой прямо радости, что в сборную поеду, наверное, не было
16:10 · Россия. Премьер-лига
Глушенков — о победном голе «Зениту»: Надо было подсекать, а куда полетит мяч — дело случая
16:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о «Сочи»: Стремительно двинулись к последнему месту
16:08 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Не думаю, что «Зенит» потеряет очки во втором туре подряд»
16:07 · Кубок России
«Черноморец» прошёл «Биолог-Новокубанск»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Флорентин и Оганесян сыграют против «Зенита»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Балахнин — о решении УЕФА допустить юношескую сборную России до международных турниров: «Нельзя сказать, что это идеальный вариант»
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на решение Англии и Украины бойкотировать турниры с юношами России
Все новости
Рекомендуем