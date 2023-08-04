Петржела сказал, в каком году российские команды вернут на международную арену

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, когда российские команды смогут вновь принять участие в международных турнирах.

Напомним, весной прошлого года команды из России были отстранены от всех международных соревнований. По мнению чешского специалиста, российские клубы смогут вернуться в еврокубки лишь через 10 лет.

«Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках. Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ближайший третий тур РПЛ стартует уже сегодня, 4 августа, матчем «Краснодар» — «Пари НН». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.