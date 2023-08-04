Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела сказал, в каком году российские команды вернут на международную арену

04 Августа 2023 • 09:19 Комментировать (1)
Краснодар
...
Пари НН
1 1.63 X 3.85 2 5.80
Через 8 ч. 17 мин.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, когда российские команды смогут вновь принять участие в международных турнирах.

Напомним, весной прошлого года команды из России были отстранены от всех международных соревнований. По мнению чешского специалиста, российские клубы смогут вернуться в еврокубки лишь через 10 лет.

«Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках. Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ближайший третий тур РПЛ стартует уже сегодня, 4 августа, матчем «Краснодар» — «Пари НН». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ПАРИ НН
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
04 Августа 2023 в 09:25
ай да за десяць лет мы вырастим новае пакаление кручее шмециев и раналдов.. и тады аставшееся ышо тама играць пазавидують сваим ушедшым таварищам.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.08.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.61 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
11:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартак» обыграл бы «Интер Майами» с Месси»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Прогноз от Бубнова на матч «Оренбург» - «Урал»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ после ухода Малкома
11:27 · Россия. Премьер-лига
Караваев: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Караваев рассказал о моменте, когда хотел завершить карьеру
11:00 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Таких футболистов, как Малком, у нас в РПЛ больше нет»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «У Кокорина нет шансов остаться в Италии»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Урала» Железнов: «Жаль, что Малком ушёл, РПЛ потеряла сильного игрока»
10:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях у «Родины»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Дзюба самый трешовый футболист РПЛ»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала главного игрока РПЛ после ухода Малкома
10:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Караваев: «Гавр» — команда не фантастическая, но Кузяев исполнил свою мечту»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя в матче «Крылья Советов» - «Ростов»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Пари НН»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Урала» Железнов заявил, что мечтает попасть в сборную России
Все новости
Рекомендуем