Петрушин считает, что Мбаппе и Холанн больше достойны «Золотого мяча», чем Месси

Известный российский тренер Алексей Петрушин высказался о голосовании за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола «Золотой мяч», которая досталась аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

Петрушин признался, что сам он на первое место поставил бы нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, а вторую строчку в голосовании отдал бы форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну.

«В этом сезоне более достоин «Золотого мяча» был лучший бомбардир последнего чемпионата мира Килиан Мбаппе. На второе место поставил Эрлинга Холанна, выигравшего со своей командой все главные клубные европейские трофеи и ставшего лучшим бомбардиром Лиги чемпионов», — цитирует Петрушина «МК-Спорт».

Напомним, в конце прошлого года Месси выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира.