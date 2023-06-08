Оганесян: «Пока никакой конкретики в вопросе смены спортивного гражданства нет»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможной смене гражданства.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может дать согласие на выступления в составе национальной сборной Армении.

«Пока никакой конкретики в вопросе смены спортивного гражданства нет. Контакт с Федерацией футбола Армении у меня был, но сейчас я об этом не думаю. Сейчас я в отпуске», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

Отметим, что Оганесян имеет опыт выступлений за молодёжную сборную России. В минувшем сезоне молодой футболист провёл за «Оренбург» 24 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.