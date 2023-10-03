Гаджиев считает, что российским сборным будет сложно выступать в международных турнирах

Известный тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об извинениях вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона за решение допустить российские молодёжные сборные до международных турниров.

По словам Гаджиева, россиянам будет непросто участвовать в этих соревнованиях, так как целый ряд стран объявили им бойкот. Специалист отметил, что такое развитие событий было вполне ожидаемо.

«Изначально так и просматривалось, что в ответ на решение УЕФА страны, которые сейчас спонсируют Украину, выступят против допуска россиян. Если УЕФА будет настаивать на своём, то как проводить эти соревнования? В какую группу надо поместить Россию, чтобы она не играла с теми, кто против?» — цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров. С тех пор на международной арене наши команды имеют возможность проводить лишь товарищеские встречи.