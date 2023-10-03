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Гаджиев предположил, когда российские команды смогут участвовать в международных турнирах

03 Октября 2023 • 15:32 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, когда российские команды смогут вновь принимать участие в международных турнирах.

Напомним, ранее УЕФА допустил молодёжные сборные России до международных турниров. Однако после этого целый ряд стран объявили бойкот, отказавшись играть с россиянами.

По мнению Гаджиева, сейчас спорт вне политики существовать не может, поэтому представить российские команды в Европе очень сложно.

«Когда что-то может измениться? Только при завершении СВО, как я понимаю. Только в том случае, когда господа из-за океана устанут спонсировать Украину», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

Весной прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров, однако в конце сентября текущего года УЕФА допустил до участия в соревнованиях национальные команды России, состоящие из несовершеннолетних футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев УЕФА Юношеская Сборная России
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