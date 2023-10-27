Гаджиев поддержал инициативу РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение РФС подать заявку на организацию чемпионата Европы в 2036 или в 2040 году.

Гаджиев поддержал такую инициативу, отметив, что проведение подобного турнира может принести большую выгоду стране в экономическом плане.

«Мировые и европейские чемпионаты пользуются всё большей популярностью. За матчами на этих турнирах следят по три-четыре миллиарда людей во всём мире. Эти мероприятия достаточно выгодны и экономически», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. По мнению Гаджиева, жить лишь сегодняшним днём нельзя, так как в будущем международная ситуация может измениться.