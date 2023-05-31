Адиев: «Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев в скором времени должен будет получить казахстанский паспорт, после чего он может быть вызван в национальную команду.

«Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт», — цитирует Адиева Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл за «Крылья Советов» и «Химки» в общей сложности 28 матчей, в которых забил один гол. Отметим, что ранее Зуев выступал за молодёжную сборную России, с которой успел выиграть молодёжный чемпионат Европы.