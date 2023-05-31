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Адиев: «Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана»

31 Мая 2023 • 11:55 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
03.06 17:00

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев в скором времени должен будет получить казахстанский паспорт, после чего он может быть вызван в национальную команду.

«Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт», — цитирует Адиева Metaratings.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл за «Крылья Советов» и «Химки» в общей сложности 28 матчей, в которых забил один гол. Отметим, что ранее Зуев выступал за молодёжную сборную России, с которой успел выиграть молодёжный чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная Казахстана Магомед Адиев Александр Зуев
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