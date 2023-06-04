Бушманов: «По сравнению с прошлым сезоном «Спартак» сделал большой шаг вперёд»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов выразил мнение, что в завершившемся сезоне РПЛ «красно-белые» сумели добиться существенного прогресса.

Напомним, розыгрыш-2022/2023 «красно-белые» завершили на третьем месте в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 16 очков.

«По сравнению с прошлым сезоном, когда «Спартак» стал десятым, сделан достаточно большой шаг вперёд. Если же перед началом чемпионата рассуждали бы на эту тему, то тогда бы сказал, что «красно‑белые» должны быть в тройке», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Отметим, что в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. Однако в прошлом сезоне «красно-белые» сумели завоевать Кубок России, который стал для московского клуба первым за 19 лет.