Барбоза сделал выбор между Малкомом и Промесом

Известный агент Паулу Барбоза высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе и вингере «Зенита» Малкома Филипе.

«Промес и Малком – оба хорошие игроки, они играют на одном уровне. Но мне кажется, что в этом сезоне лучший все-таки Малком. Он здорово проявил себя в РПЛ. Посмотрим, где он окажется в новом сезоне», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Малкома 26 забитых мячей и 9 голевых передач в 33 матчах с учетом всех турниров. Промес забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 36 играх.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» находится на третьей строчке и продолжает вести борьбу за звание вице-чемпиона страны.