Маслов назвал лучшего игрока «Спартака» в прошедшем сезоне

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов назвал лучшего футболиста «красно-белых» в прошедшем сезоне.

«Руслан Литвинов — лучший игрок сезона в «Спартаке». Стабильно играл и ярче всех выглядел», — заявил футболист «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в прошедшей кампании Российской премьер-лиги Руслан Литвинов провёл 25 матчей в футболке «красно-белых», забив три гола при одной результативной передаче. В футболке основного состава москвичей полузащитник выступает с 2019 года. «Спартак» выиграл бронзовые медали по итогам чемпионата, набрав 58 очков во всех играх.