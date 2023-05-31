Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков ответил на вопрос, являются ли «Факел» и «Крылья Советов» командами уровня РПЛ эксклюзив

31 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что воронежский «Факел» и «Крылья Советов» соответствуют уровню РПЛ.    

«Факел» и «Крылья» — это команды уровня РПЛ. Самарский клуб столько футболистов продал за последние два-три года, сколько ни одна другая команда не отдала. Хочу отметить, что все эти игроки пошли на повышение. В «Крыльях» умеют работать с молодёжью, поэтому это обе достойные команды. Попадут они в стыки или нет – это уже другой вопрос», — сказал Колосков.    

Перед 30-м туром в турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте с 29 очками, «Факел» находится на строчку выше, набрав 30 очков.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел Вячеслав Колосков РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
15:43 · Россия. Первая лига
В «Волгаре» высказались о возможном назначении Кержакова главным тренером команды
15:42 · Россия. Премьер-лига
Сербский агент: Йоканович может возглавить английский клуб
15:34 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, когда объявят о трансферах
15:28 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Пари НН» Михайлова высказался о возможном переходе футболиста в другой клуб
15:26 · Россия. Премьер-лига
Барбоза не верит, что «Спартак» сохранит Промеса, если суд вынесет игроку приговор
15:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: У «Спартака» остались шансы завоевать серебро
15:08 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал лучшего игрока и лучших тренеров чемпионата России
15:00 · Россия. Премьер-лига
Кобелев ответил, готов ли он вернуться в «Динамо»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Никто не гарантирует, что Марадишвили будет играть при переходе в другой клуб»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «Динамо» воодушевилось после ухода Йокановича
14:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Если бы у Кассьерры была проблема, он предупредил бы меня»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «Динамо» полностью провалило сезон в год своего столетия
14:20 · Россия. Премьер-лига
Ярослав Савин одним словом описал сезон для «Торпедо»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Химок» Адеми: «Сложно представить, что Кемаль может вернуться в Россию, но решение пока не принято» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
Игорь Егоров выступил против того, чтобы выдавать Промеса Нидерландам 1
Все новости
Рекомендуем