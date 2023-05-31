Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что воронежский «Факел» и «Крылья Советов» соответствуют уровню РПЛ.

«Факел» и «Крылья» — это команды уровня РПЛ. Самарский клуб столько футболистов продал за последние два-три года, сколько ни одна другая команда не отдала. Хочу отметить, что все эти игроки пошли на повышение. В «Крыльях» умеют работать с молодёжью, поэтому это обе достойные команды. Попадут они в стыки или нет – это уже другой вопрос», — сказал Колосков.

Перед 30-м туром в турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте с 29 очками, «Факел» находится на строчку выше, набрав 30 очков.