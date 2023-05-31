Павлюченко поставил оценку работе Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Главному тренеру можно поставить «пятерочку» за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль. Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 54 очка. Контракт Абаскаля со столичным клубом рассчитан до 2025 года.